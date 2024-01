Speaker Xiaomi al 40% DI SCONTO: Amazon SVUOTA il MAGAZZINO

Xiaomi è un'azienda versatile e che riesce ad offrire ottimi prodotti in tutte le "categorie" e le fasce di prezzo. Su Amazon, oggi, lo speaker Xiaomi è in sconto del 40% per un costo finale di 29,99€.

Maxi sconto del 40% sullo speaker Xiaomi

L'altoparlante portatile Xiaomi rappresenta una soluzione versatile e innovativa, integrando una serie di funzionalità avanzate per arricchire la tua esperienza audio. Con una tecnologia di connettività Bluetooth e Infrarossi, offre un'ampia gamma di opzioni per la riproduzione senza fili e il controllo remoto. Dotato di un elegante display a LED, l'altoparlante funge anche da orologio, consentendo di impostare sveglie personalizzate. L'altoparlante Xiaomi è dotato di un comando vocale integrato con Assistente Google, consentendo il controllo hands-free del dispositivo. Il modulo trasmettitore IR integrato consente di applicare il controllo vocale anche agli elettrodomestici tradizionali, ampliando la sua utilità nella modernizzazione degli apparecchi non smart. La capacità migliorata, il cono a 360 gradi dell'altoparlante e la struttura interna innovativa contribuiscono alla ricchezza e alla nitidezza del suono, offrendo un'esperienza audio bilanciata da ogni angolazione. Un'opzione particolarmente interessante è la possibilità di collegare due dispositivi dello stesso modello per ottenere un sistema stereo, rendendo l'ascolto più coinvolgente. Inoltre, la capacità di collegare più Smart Speaker sincronizzati consente una riproduzione uniforme e addirittura chiamate in vivavoce con Google Duo, ampliando ulteriormente le sue capacità. Con il suo design multicolore e le caratteristiche avanzate, l'altoparlante portatile Xiaomi offre un'esperienza audio completa e personalizzata. Acquista lo speaker Xiaomi in offerta con uno sconto del 40% Amazon applica un mega sconto del 40% sullo speaker Xiaomi che viene venduto al prezzo finale di 29,99€. Approfittane ora!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.