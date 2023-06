Speaker portatile wireless compatto ed ECONOMICO, solo 14€

Stai cercando una cassa Bluetooth portatile ed economica che non sacrifichi però le prestazioni? Allora non perdere questa super offerta che trovi in esclusiva su Amazon. Dunque metti subito nel tuo carrello lo speaker portatile wireless Leicke a soli 14,99 euro, invece che 29,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Oggi se fai presto puoi avvalerti di uno sconto pazzesco del 50% e quindi risparmiare tantissimo. Con questa cassa portatile puoi collegare tutti i dispositivi che vuoi in modalità Bluetooth. Gode di un ottimo audio, potente e preciso, è comodissima da trasportare e ha delle luci LED molto belle.

Speaker portatile wireless Leicke: il prezzo su Amazon è ridicolo

Ovviamente quello che più fa luccicare gli occhi è il prezzo incredibilmente basso. Tuttavia lo speaker portatile wireless Leicke non è solo economico ma anche di ottima qualità. Grazie al suo design è in grado di amplificare il suono a 360° e non distorce anche ad alto volume. Ha un pratico laccetto sulla parte superiore che ti dà la possibilità di agganciarlo a uno zaino.

La tecnologia Bluetooth 5.1 offre una veloce associazione con i tuoi dispositivi e una connessione affidabile senza interruzioni. Puoi anche usare una scheda microSD oppure un cavo Jack. È dotata di una funzione di vivavoce e ha delle bellissime luci LED che potrai regolare a piacimento. Infine, una menzione alla batteria, che è in grado di durare fino a 8 ore con una sola ricarica.

Non c'è tempo da perdere insomma, a questo prezzo le unità disponibili andranno via come il pane. Per cui prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo speaker portatile wireless Leicke a soli 14,99 euro, invece che 29,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.