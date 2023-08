Speaker JBL impermeabile e antipolvere con PartyBoost: sconto del 41% su Amazon

Se sei un appassionato di musica e non vuoi rinunciare alla qualità del suono neanche durante le tue avventure all'aria aperta, allora il JBL Flip 6 è ciò che fa per te. Questa cassa altoparlante Bluetooth ti mostrerà performance audio sorprendenti ad un prezzo contenuto. Acquistalo ora su Amazon a soli 87,99€ invece di 149,99€.

Questa cassa ha un audio potente e di alta qualità, grazie alla reputazione di JBL nel campo dell'audio.

Non importa se sei in spiaggia, in montagna o in piscina: il Flip 6 è progettato per affrontare ogni situazione grazie alla sua certificazione IPX67. Questo significa che è resistente all'acqua e alla polvere, permettendoti di ascoltare la tua musica senza preoccupazioni, anche in condizioni avverse.

La batteria ti offre fino a 12 ore di riproduzione continua, in modo da poter godere della tua musica per tutta la giornata senza interruzioni. Che tu sia in campeggio, in viaggio o a una festa, questa cassa altoparlante ti accompagnerà con la sua potente autonomia.

Se hai altri dispositivi compatibili con la tecnologia PartyBoost, potrai collegarli al tuo Flip 6 per creare un'esperienza audio coinvolgente e surround. Organizza feste indimenticabili e condividi la tua musica preferita con gli amici.

Non lasciarti sfuggire l'opportunità di possederlo ad un prezzo davvero ridicolo. Acquistalo ora su Amazon approfittando dello sconto del 41% e ricordati di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

