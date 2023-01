Speaker Bluetooth portatile (IPX7) con autonomia di 24H a 23€

Porta la tua musica preferita dove vuoi e trasforma ogni serata in una festa grazie a questa cassa portatile con connessione wireless. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello lo speaker portatile Muqi a soli 23,99 euro, invece che 39,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Grazie a questo incredibile sconto del 40% oggi puoi fare un vero colpaccio. Questa cassa Bluetooth e in grado di amplificare il suono in modo da restituirlo forte e chiaro. Non distorce anche ad alto volume e ha una connessione sempre stabile con i tuoi dispositivi. Gode di un'ottima batteria che ti permetterà di usarla per 24 ore consecutive prima di doverla ricaricare.

Speaker portatile Muqi: altoparlante potente e impermeabile

Questa cassa wireless portatile ha una potenza di 10 W che ti permette di ascoltare la tua musica preferita anche all'aperto senza perdere la qualità dell'audio. Grazie alla connessione Bluetooth 5.0 puoi collegare facilmente qualsiasi dispositivo riuscendo a mantenere una connettività stabile senza latenza. È dotato anche di un pratico moschettone che ti permette di agganciarlo comodamente a uno zaino e averlo sempre con te.

È resistente all'acqua con certificazione IPX7 e questo ci consente di usarlo praticamente ovunque, che sia all'aperto, al mare o nella doccia. È dotato di un microfono incorporato per effettuare chiamate come se fosse un vivavoce. Potrai anche inserire un cavo audio per collegare un dispositivo che non possiede la tecnologia wireless. Infine, parlando di autonomia, ha una super batteria in grado di durare per 24 ore consecutive con una sola ricarica.

Insomma siamo di fronte davvero a un prodotto eccellente che oggi potrai avere un prezzo ridicolo. Quindi se non vuoi perdere quest'offerta vai subito su Amazon e acquista il tuo speaker portatile Muqi a soli 23,99 euro, invece che 39,99 euro, applicando il coupon in pagina. Grazie ai servizi Prime la consegna è veloce e gratuita su tutto il territorio nazionale.

