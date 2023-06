SpazioMail Illimitato: Aruba abbatte il muro delle email

Le caselle di posta erano un tempo nell'ordine di pochi MB. A inizio millennio si arrivò improvvisamente a capienze da 1GB e sembrava di potercisi muovere dentro senza sentire più vincolo alcuno. Rapidamente anche la soglia da 1GB per alcuni ha iniziato a farsi vicina, perché l'aumento degli allegati e della loro dimensione ha reso manifesta l'importanza di poter inviare allegati pesanti e messaggi in quantità. La crescita successiva non è però più stata tanto rapida come negli anni precedenti, almeno non fino all'ultimo annuncio con cui Aruba abbatte con l'estrema spallata quello che era l'ultimo vero muro delle caselle email: quello della capienza.

SpazioMail Illimitato è infatti qualcosa di completamente nuovo nel panorama della posta elettronica: si tratta di un servizio per caselle email senza limiti, nelle quali ci si potrà archiviare qualsiasi messaggio inviato o ricevuto senza dover più badare ad alcun massimale. Tutto quel che arriva può essere conservato, tutto quel che si invia può essere archiviato e tutto quel che transita per il proprio "@dominio" può diventare patrimonio da mettere in cassaforte.

Non dovrai più cancellare email

Il dilemma sulla strategia da tenere quando si fosse raggiunto il massimale della propria casella di posta, insomma, è risolto facilmente e rapidamente da una semplice promessa: Aruba consente di avere una casella di posta senza limite alcuno, entro cui convogliare messaggi privati, messaggi di lavoro, organizzazioni di team, contratti, materiale documentale e altro ancora. L'unico vincolo esistente è quello relativo al massimale in termini di peso degli allegati: lo SpazioMail Illimitato, infatti, accetta soltanto file allegati che non superino i 100MB, così da evitare che un servizio tanto prezioso possa essere sfruttato - in modo fuorviante - come un archivio, utilità che già trova risposta ideale nelle caratteristiche di un servizio quale Aruba Drive. Per queste utilità ci sono gli spazi di archiviazione cloud, infatti: la casella di posta senza limiti è qualcosa di differente, in quanto disegnato come un vero e proprio catalogo infinito o una biblioteca senza muri entro cui riversare tutto il contenuto che si veicola tramite email.

Il problema, presto o tardi, sarà un guaio che si presenta al cospetto di chiunque: a mano a mano che le email si accumulano, infatti, la propria casella di posta (gratuita o pagamento) manifesta la propria capienza massima iniziando ad inviare messaggi di allarme all'utente per ammonirlo circa la necessità di prendere provvedimenti. Quando la casella di posta è piena, però, c'è un solo provvedimento possibile da poter prendere: l'eliminazione della posta. C'è chi cancella i più vecchi, chi scruta tra quelli con gli allegati più pesanti, chi filtra per utilità. Si tratta però soltanto di un modo per allontanare il giorno delle scelte, poiché la scure scende per forza e colpisce quanti, durante i propri scambi via mail, riempiono poco alla volta la casella avvicinandosi un passo dopo l'altro verso il limite massimo. Aruba cancella questo rischio abbattendo del tutto il limite e scegliendo per i propri utenti un profilo nuovo, diverso, "disruptive".

Quanto costa una casella email senza limiti?

Tutto ciò costa appena 14,99 euro all'anno + IVA (con offerta da 1,99€/anno + IVA per il primo anno, se registri o trasferisci un Dominio con Email entro il 2 agosto 2023): è questo il prezzo di uno spazio senza limiti, di un contenitore onnivoro, di un all-you-can-mail da poter sfruttare senza badare a nulla. Un lusso vero e proprio, insomma, che fino ad oggi non era mai stato messo a disposizione da alcun operatore sul mercato e che da oggi è invece alla portata di chiunque grazie ad Aruba.

SpazioMail Illimitato è un servizio che potrà rivelarsi fondamentale per uffici, associazioni, piccole aziende, privati: chiunque usi le email come strumento principe di comunicazione, in questa opzione può trovare la soluzione a molti dei propri problemi. Nell'Universo delle email, insomma, è la volta buona che si può viaggiare davvero verso l'infinito - e oltre.

L’intero ecosistema di Aruba gravita sempre di più attorno al concetto di illimitato: lo spazio Web con il suo traffico relativo prima, Aruba Drive poi, SpazioMail ora: un concetto di grande significato, insomma, sul quale Aruba sta sviluppando un’ampia porzione dei propri servizi e che strizza l’occhio a quanti sanno sfruttare appieno le potenzialità di questi strumenti. “Illimitato” non è soltanto un concetto volumetrico: è una proiezione nel tempo, un approccio evoluto ai contenuti ed un modo più profondo di intendere la gestione dei dati e tutto ciò che possono offrire.