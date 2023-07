SPAZIO INFINITO a META' PREZZO con questo Hard Disk esterno da 8TB

Più spazio c'è e meglio è, e più è basso il prezzo e più sei contento. Se stai pensando di comprare un hard disk esterno per tutte le tue esigenze, dall'installare videogiochi, programmi, o ampliare il catalogo di musica, film foto e video, l'OCCASIONE DEFINITIVA potrebbe essere pronta per te a portata di mano.

Infatti, da oggi, puoi acquistare in offerta su Amazon l'Hard Disk esterno di Seagate da 8TB a solo 121,99€ con uno sconto a dir poco mostruoso del 52% e un risparmio per te di circa 133€!

L'occasione definitiva a portata di click

Si tratta di un hard disk esterno meccanico, che potrai sfruttare col tuo computer fisso o portatile in tutti i modi che desideri. Adatto sia per la casa, sia per l'ufficio, lo spazio di 8TB a disposizione ti permetterà di archiviare e installare una quantità pressoché infinita di dati.

Puoi usare questo dispositivo con computer Windows o Mac, e consente di effettuare semplici backup con rapido trascinamento della selezione. Inoltre questo hard disk esterno 8TB di Seagate può essere collegato direttamente con il cavo USB, e verrà immediatamente riconosciuto dal tuo PC senza installazioni di sorta. Vengono forniti in allegato un cavo USB 3.0 da 46 cm, e un alimentatore da 18 W.

