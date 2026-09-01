Spazio di archiviazione cloud fino a 10TB a prezzo scontato con pCloud

Gli utenti che hanno bisogno di uno spazio di archiviazione cloud affidabile e di grandi dimensioni può valutare l’offerta nell’ambito della promo Back to School di pCloud, grazie alla quale è possibile risparmiare fino al 59% sui piani a vita, quelli cioè che non richiedono la sottoscrizione di un abbonamento mensile.
I piani a vita pCloud in offerta sono quelli Family, che consentono di condividere lo spazio di archiviazione cloud con altre cinque persone. Lo spazio di archiviazione messo a disposizione dall’azienda dipende dal piano scelto: 2 TB, 5 TB o 10 TB. Va da sé che maggiore è lo spazio richiesto più alto sarà il prezzo da pagare.
Di seguito una panoramica dei prezzi scontati dei piani a vita dell’azienda elvetica pCloud:
- Family 2 TB: 449 euro invece di 890 euro (pagamento una tantum, nessun abbonamento mensile richiesto né costi extra)
- Family 5 TB: 499 euro invece di 1.469 euro (pagamento una tantum, nessun abbonamento mensile richiesto né costi extra)
- Family 10 TB: 1.099 euro invece di 2.249 euro (pagamento una tantum, nessun abbonamento mensile richiesto né costi extra)
Il pagamento avviene direttamente tramite il sito ufficiale di pCloud ed è criptato tramite il protocollo di sicurezza 256-bit SSL. Inoltre, nell’eventualità il servizio non fosse di proprio gradimento è sempre possibile richiedere un rimborso completo di quanto speso entro 14 giorni di tempo dalla data di attivazione del servizio.
Uno dei fiori all’occhiello di pCloud è la tutela dei dati personali degli utenti, in virtù del rispetto di una delle leggi più severe in tal senso, quella promulgata dalla Svizzera e con cui tutte le aziende elvetiche devono fare i conti.
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