Spazio di archiviazione cloud fino a 10TB a prezzo scontato con pCloud

Gli utenti che hanno bisogno di uno spazio di archiviazione cloud affidabile e di grandi dimensioni può valutare l’offerta nell’ambito della promo Back to School di pCloud, grazie alla quale è possibile risparmiare fino al 59% sui piani a vita, quelli cioè che non richiedono la sottoscrizione di un abbonamento mensile.

I piani a vita pCloud in offerta sono quelli Family, che consentono di condividere lo spazio di archiviazione cloud con altre cinque persone. Lo spazio di archiviazione messo a disposizione dall’azienda dipende dal piano scelto: 2 TB, 5 TB o 10 TB. Va da sé che maggiore è lo spazio richiesto più alto sarà il prezzo da pagare.

Di seguito una panoramica dei prezzi scontati dei piani a vita dell’azienda elvetica pCloud:

Family 2 TB: 449 euro invece di 890 euro (pagamento una tantum, nessun abbonamento mensile richiesto né costi extra)

invece di 890 euro (pagamento una tantum, nessun abbonamento mensile richiesto né costi extra) Family 5 TB: 499 euro invece di 1.469 euro (pagamento una tantum, nessun abbonamento mensile richiesto né costi extra)

invece di 1.469 euro (pagamento una tantum, nessun abbonamento mensile richiesto né costi extra) Family 10 TB: 1.099 euro invece di 2.249 euro (pagamento una tantum, nessun abbonamento mensile richiesto né costi extra)

Il pagamento avviene direttamente tramite il sito ufficiale di pCloud ed è criptato tramite il protocollo di sicurezza 256-bit SSL. Inoltre, nell’eventualità il servizio non fosse di proprio gradimento è sempre possibile richiedere un rimborso completo di quanto speso entro 14 giorni di tempo dalla data di attivazione del servizio.

Uno dei fiori all’occhiello di pCloud è la tutela dei dati personali degli utenti, in virtù del rispetto di una delle leggi più severe in tal senso, quella promulgata dalla Svizzera e con cui tutte le aziende elvetiche devono fare i conti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.