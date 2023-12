Spazio di archiviazione cloud a vita con pCloud: acquista ora e risparmia l’85%

La Christmas Deal di pCloud offre un'occasione imperdibile per garantirti uno spazio di archiviazione cloud a vita con uno sconto straordinario del fino all'85%. Questa promozione rende l'acquisto di spazio di archiviazione sicuro e intuitivo più accessibile che mai.

I prezzi partono da soli 499 euro invece di 1.700 euro per il piano a vita Family da 2 TB, grazie a uno sconto del 71%.

Per coloro che necessitano di più spazio, il piano Family 10 TB è disponibile a soli 1.169 euro anziché 7.600 euro, grazie a uno sconto dell'85%. Queste offerte rendono l'archiviazione cloud accessibile a chiunque, offrendo soluzioni per ogni esigenza.

pCloud: la sicurezza al primo posto

pCloud è riconosciuto come uno dei servizi cloud più sicuri in Europa, con sede in Svizzera, un paese noto per la sua rigorosa legislazione sulla privacy. La società si distingue per la semplicità d'uso e la compatibilità eccellente con una vasta gamma di dispositivi.

Il piano a vita pCloud Family da 2TB offre uno spazio cloud a vita di 2 TB, con la possibilità di condividere l'account con altri cinque utenti.

Inoltre, il pacchetto include un servizio di backup da OneDrive, Google Photos, Google Drive, Facebook e Dropbox, garantendo la massima flessibilità e convenienza.

La sicurezza è un aspetto importante del servizio pCloud, e il protocollo TLS/SSL viene implementato durante il trasferimento di file dal dispositivo ai server pCloud. Questo garantisce che nessuno, nemmeno i dipendenti di pCloud, abbia accesso ai dati contenuti nel cloud.

Per sottoscrivere l’offerta Christmas Deal di pCloud, collegati a questa pagina e fai clic sul banner posizionato in alto a destra.

In pochi secondi, comparirà la schermata dell'offerta, che ti consentirà di avvantaggiarti di uno spazio di archiviazione cloud a vita a un prezzo senza precedenti. Non perdere questa occasione di conservare i tuoi ricordi digitali in modo sicuro e conveniente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.