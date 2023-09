Spazio di 4TB SEMPRE CON TE con l'SSD portatile Crucial in OFFERTA

Lo spazio costa, soprattutto se ti serve un "contenitore" molto grande dove archiviare Giga di file di tutti i tipi, dai programmi, ai film, ai video, ai videogiochi e così via, e soprattutto è ancora più costoso ottenerlo anche in grado di darti velocità. NON OGGI però! Perché proprio da oggi puoi acquistare l'SSD esterno portatile di Crucial a un prezzo più basso del normale e archiviare fino a 4TB di dati!

Infatti da oggi su Amazon l'SSD esterno Crucial X6 da 4TB è in offerta a soli 217,01€, con uno sconto che ti farà risparmiare quasi 25€ sul prezzo consigliato più recente!

Crucial X6, lo storage definitivo

Si tratta di una memoria SSD con una capacità incredibile, abbinata ad una velocità di lettura fino a 800 MB/s, l'equivalente di 3,8 volte la velocità della maggior parte dei dischi rigidi! Un prodotto piccolo, versatile e compatto, che pesa meno di un mazzo di chiavi.

Se stai già pensando alla compatibilità, niente paura! Perché l'SSD esterno Crucial X6 da 4TB è in offerta è compatibile con PC, Mac, Android, e iPad Pro. Puoi utilizzarlo anche con PS4, Xbox One, ma richiede un adattatore USB-A, disponibile separatamente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.