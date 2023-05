Spazio cloud sicuro: se non lo usi rischi grosso, ecco perché

Il cloud storage, abbinato ad alcune tecniche avanzate di cybersecurity, è ormai una pratica molto diffusa.

Questo tipo di soluzione non è una precauzione fine a se stessa: adottare spazi cloud classici o affidarsi all'archiviazione locale, come vedremo, può essere molto pericoloso.

Per quanto riguarda hard disk portatili, penne USB e soluzioni simili, i pericoli sono evidenti. Si spazia dai classici guasti tecnici, alla possibilità di perdere il supporto fino a veri e propri furti. In ottica cloud non protetti adeguatamente, il rischio di leak o di altre intromissioni è poi molto elevato.

Perdere documenti di lavoro e foto personali, d'altro canto, può essere un problema grave, da evitare a tutti i costi.

Spazio cloud sicuro? Ecco come evitare malware, ransomware e altri potenziali rischi

In questo contesto, uno dei servizi più affidabili è senza ombra di dubbio NordLocker.

Stiamo parlando di una piattaforma proposta dagli stessi sviluppatori di NordVPN, la Virtual Private Network più diffusa e apprezzata al mondo.

L'esperienza rispetto alle VPN, ha consentito di creare uno strumento ideale in ottica protezione dati rispetto ai tanti pericoli del Web.

NordLocker offre un sistema di tipo Zero-knowledge. Ciò significa che, grazie ai sistemi di crittografia adottati, neanche lo stesso provider può sapere quali sono i file conservati all'interno del "caveau digitale".

A livello pratico, dunque, i file conservati all'interno di NordLocker sono a riparo da malware e soprattutto dai sempre più diffusi ransomware.

E per quanto riguarda i costi?

Grazie all'attuale promozione, il piano Business Plus da 2 TB risulta particolarmente interessante.

Questo è infatti disponibile con il 21% di sconto sul prezzo di listino, il che abbassa il costo complessivo a soli 14,99 euro al mese.

