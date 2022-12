Spazio cloud senza abbonamento: ecco la scelta giusta per avere fino a 10 TB a vita

La maggior parte dei servizi di cloud storage sono in abbonamento e prevedono un canone mensile o annuale per poter accedere ad una certa quantità di spazio d'archiviazione. Queste soluzioni rappresentano, quindi, un vero e proprio vincolo per gli utenti, costretti a mettere in conto una spesa annuale costante per poter avere a propria disposizione un servizio cloud.

Per chi cerca uno spazio cloud senza abbonamento, invece, una soluzione c'è ed è anche particolarmente conveniente. Si tratta di pCloud. Il servizio in questione, infatti, non prevede la sottoscrizione di un abbonamento ma consente agli utenti di acquistare "a vita" spazio in cloud, in modo da non dover sottostare ad un abbonamento che alla lunga rischierebbe di essere svantaggio.

Le proposte di pCloud per avere spazio di storage in cloud senza abbonamento

pCloud presenta due diversi piani, entrambi pensati per offrire tanto spazio d'archiviazione in cloud senza abbonamento e senza scadenza. I pacchetti di storage in cloud proposti dal servizio possono essere suddivisi tra 5 utenti, andando ad ammortizzare ulteriormente la spesa e ottenendo un vantaggio netto nel lungo periodo.

Le proposte di pCloud sono:

2 TB di spazio per un massimo di 5 utenti al costo di 499 euro invece di 1700 euro

di spazio per un massimo di al costo di invece di 1700 euro 10 TB di spazio per un massimo di 5 utenti al costo di 1169 euro invece di 7600 euro

Anche se le cifre sono importanti, le offerte di pCloud risultano essere particolarmente convenienti. Oltre al vantaggio di essere liberi da un abbonamento, bisogna mettere in conto anche un risparmio netto nel lungo periodo. Ad esempio, per avere 2 TB con Google One è necessario spendere 99 euro all'anno. Con pCloud, invece, basta una spesa iniziale per accedere al servizio di storage (condivisibile tra 5 utenti).

Per scoprire ed attivare le offerte di pCloud per avere spazio in cloud senza abbonamento è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.