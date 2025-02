Spazio cloud privato e sicuro in sconto dell'80% con Internxt

Il servizio di cloud storage Internxt con base in Spagna offre l'80% di sconto su tutti i piani, inclusi quelli a vita, con prezzi a partire da 0,95 euro al mese per il piano annuale da 200 GB. L'offerta in corso è disponibile per un periodo di tempo limitato e prevede una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Rispetto ad altri servizi analoghi, Internxt offre il vantaggio di uno spazio cloud privato e sicuro. Merito da una parte dell'utilizzo della crittografia end-to-end, dall'altra del codice open source e verificato, per una politica distante anni luce rispetto ai servizi di cloud storage più popolari.

I prezzi dei piani annuali e a vita di Internxt

A seguire il riepilogo dei prezzi scontati dell'80% grazie all'ultima promozione lanciata dal servizio di cloud storage Internxt.

Piani annuali

200 GB di spazio di archiviazione in offerta a 9,20 euro l'anno invece di 45,99 euro

2 TB di spazio di archiviazione in offerta a 22 euro l'anno invece di 109,99 euro

5 TB di spazio di archiviazione in offerta a 40 euro l'anno invece di 199,99 euro

10 TB di spazio di archiviazione in offerta a 60 euro l'anno invece di 299,99 euro

Piani a vita

2 TB di spazio di archiviazione a vita in offerta a 180 euro invece di 900 euro (pagamento unico)

5 TB di spazio di archiviazione a vita in offerta a 380 euro invece di 1.900 euro (pagamento unico)

10 TB di spazio di archiviazione a vita in offerta a 580 euro invece di 2.900 euro (pagamento unico)

Piani business annuali

1 TB di spazio di archiviazione per utente in offerta a 16 euro l'anno invece di 79,99 euro (piano Standard)

2 TB di spazio di archiviazione per utente in offerta a 20 euro l'anno invece di 99,99 euro (piano Pro)

Ciascun piano in sconto dell'80% è attivabile direttamente online sul sito ufficiale di Internxt. Ricordiamo che per i piani a vita è previsto un pagamento unico, a differenza invece dei piani annuali.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.