Spazio cloud a vita fino a 5TB con antivirus e VPN in sconto dell'85%

Se si è alla ricerca di un servizio di cloud storage a vita, con un quantitativo di spazio sufficiente per conservare foto e video per molti anni a venire, si può prendere in considerazione l'ultima offerta di Internxt, che consente di risparmiare l'85% sui nuovi piani lifetime con antivirus e VPN (prezzi a partire da 135 euro con pagamento unico).

Internxt è un servizio di archiviazione cloud che si distingue dalla concorrenza per l'utilizzo della crittografia a conoscenza zero, il codice open-source disponibile su GitHub, e la disponibilità dei piani a vita. In definitiva, è uno dei migliori servizi di cloud storage oggi disponibili sul mercato.

Perché scegliere lo spazio cloud di Internxt

La quasi totalità dei servizi cloud non garantisce un livello di privacy dei dati personali degli utenti adeguato, questo perché nella maggior parte dei casi si tratta di aziende con sede al di fuori dell'Unione europea. Con Internxt, invece, si può fare affidamento su una società situata in Spagna, conforme al 100% al GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

La tutela dei dati personali passa anche per l'adozione di una crittografia a conoscenza zero. I servizi che impiegano questo tipo di crittografia garantiscono la privacy più completa possibile per le informazioni dei loro utenti, dal momento che nessuno - nemmeno chi è dietro a Internxt - può avere accesso ai dati.

Un altro problema che spesso e volentieri si incontra con questa tipologia di servizi è la poca trasparenza. Al contrario, Internxt offre un codice sorgente open-source, disponibile al pubblico sulla piattaforma GitHub, dove chiunque può visionarlo in qualsiasi momento, per la massima trasparenza nei confronti degli utenti che si affidano al servizio di cloud storage.

Questi i prezzi dei nuovi piani a vita di Internxt:

135 euro invece di 900 euro per il piano Essential ( 1TB )

invece di 900 euro per il piano Essential ( ) 285 euro invece di 1.900 euro per il piano Premium ( 3TB )

invece di 1.900 euro per il piano Premium ( ) 435 euro invece di 2.900 euro per il piano Ultimate (5TB)

L'offerta in corso, grazie alla quale è possibile risparmiare l'85%, è valida per un periodo di tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.