Spazio cloud a vita: fino a 10 TB con l'offerta di pCloud

Piani Lifetime per esigenze diverse

L’offerta pCloud Lifetime si articola in tre soluzioni principali tutte disponibili con prezzi scontati e pensate per adattarsi a necessità di archiviazione differenti. Il piano Premium 500 GB è disponibile a 199 euro invece di 299 euro, il piano Premium Plus 2 TB costa 399 euro invece di 599 euro, mentre il piano Ultra 10 TB viene proposto a 1.190 euro invece di 1.890 euro. In tutti i casi si tratta di prezzi finali, senza spese di configurazione o costi nascosti aggiuntivi.

Sicurezza e protezione dei dati

Uno degli aspetti su cui pCloud punta maggiormente è la sicurezza. I file vengono protetti secondo le rigorose leggi svizzere sulla privacy e archiviati in data center certificati. A questo si aggiungono la protezione dei canali TLS/SSL e la crittografia AES a 256 bit, elementi che contribuiscono a garantire un elevato livello di protezione per documenti, foto, video e altri contenuti personali o professionali.

Gestione file, sincronizzazione e backup

Oltre allo spazio disponibile, pCloud mette a disposizione una serie di funzioni pensate per rendere più semplice la gestione quotidiana dei file. È possibile caricare contenuti di qualsiasi dimensione, recuperare versioni precedenti dei documenti e ripristinare dati fino a 30 giorni indietro. In più, il servizio consente di mantenere sincronizzati automaticamente i file su tutti i dispositivi, accedervi anche offline e lavorare senza occupare spazio nella memoria locale.

Condivisione e contenuti multimediali

pCloud non è pensato solo per l’archiviazione personale, ma anche per la collaborazione. Il servizio permette infatti di condividere file tramite link protetti da password, utilizzare cartelle condivise, raccogliere contenuti tramite richieste file e personalizzare le condivisioni. Un insieme di strumenti utili sia per l’uso privato sia per chi lavora in team. Inoltre, pCloud integra un lettore musicale e video che consente di accedere e riprodurre i propri contenuti senza limiti, mantenendo tutta la libreria personale organizzata e sempre disponibile. Per conoscere l'offerta completa di pCloud clicca qui.