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Spazio cloud a vita: fino a 10 TB con l'offerta di pCloud

pCloud Lifetime offre spazio cloud con pagamento unico, sicurezza avanzata, backup, sincronizzazione e condivisione file, evitando abbonamenti ricorrenti e garantendo maggiore risparmio nel tempo.
Spazio cloud a vita: fino a 10 TB con l'offerta di pCloud
pCloud Lifetime offre spazio cloud con pagamento unico, sicurezza avanzata, backup, sincronizzazione e condivisione file, evitando abbonamenti ricorrenti e garantendo maggiore risparmio nel tempo.
Lucrezia Cerbara
Pubblicato il 9 apr 2026
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Archiviare file online è diventato indispensabile, ma pagare un abbonamento ogni mese non sempre è la soluzione più conveniente. Sempre più utenti stanno quindi cercando alternative che permettano di avere spazio cloud senza costi ricorrenti. I piani Lifetime di pCloud offrono un approccio diverso: un unico pagamento per accedere ai propri file nel tempo, con sicurezza avanzata e strumenti pensati per gestire dati, backup e contenuti multimediali in modo semplice e continuo.

Scopri l'offerta di pCloud

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