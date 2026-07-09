Spagna - Belgio, quando si gioca e dove vederla in streaming dall'estero

Tra i principali match dei quarti di finale dei Mondiali 2026 troviamo Spagna - Belgio, un match ricco di interesse e che porterà il vincitore a conquistare un posto alle semifinali. Andiamo a scoprire quando si gioca il match e come vedere la partita.

Quando si gioca e dove vedere Spagna - Belgio

Il match è in programma venerdì 10 luglio 2026, con calcio di inizio alle 21 (ora italiana). La partita può essere seguita su DAZN oppure su Rai 1, con anche la diretta stremaing su Rai Play.

Per chi si trova all'estero e vuole seguire la partita in streaming, con commento in italiano, c'è la possibilità di utilizzare una VPN, scegliere un server italiano e raggiungere poi Rai Play.

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La procedura da seguire per guardare Spagna - Belgio dall'estero è semplice. Tutto quello che bisogna fare è attivare l'offerta di Surfshark, installare l'app della VPN sul proprio dispositivo e avviare la connessione VPN andando a selezioanre un server italiano. A questo punto è possibile raggiungere Rai Play per seguire il match.

Le probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Spagna - Belgio:

Spagna (4-2-3-1): Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal. Allenatore: de la Fuente.

(4-2-3-1): Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal. Allenatore: de la Fuente. Belgio (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Mechele, Ngoy, De Cuyper; Tielemans, Vanaken; Doku, de Bruyne, Trossard; de Ketelaere. Allenatore: Rudi Garcia.

Il calcio di inizio della partita è fissato per venerdì 10 luglio, alle 21. Per la diretta TV e streaming è possibile fare riferimento a DAZN e ai canali Rai o a Rai Play. Per vedere dall'estero il match può essere necessaria una VPN.

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