Spagna - Argentina, quando si gioca e dove vedere la finale dei Mondiali 2026

Dopo più di un mese, i Mondiali 2026 giungono all'atto conclusivo con la finale. Il match vedrà la sfida tra Spagna e Argentina. Si tratta di un evento imperdibile. Ecco tutti i dettagli su come seguirlo in diretta TV e streaming.

Quando si gioca la finale dei Mondiali 2026

Il match che vedrà impegnate Spagna e Argentina si giocherà questa sera, 19 luglio 2026, con calcio di inizio alle 21 (ora italiana). La partita rappresenta l'atto conclusivo della competizione, iniziata più di un mese fa.

Dove vedere la finale dei Mondiali 2026

La partita sarà trasmessa da Rai 1, in diretta TV, oltre che da Rai Play, in diretta streaming gratuita. Da segnalare, però, che il match potrà essere seguito anche su DAZN, da tutti gli abbonati, con un commento in italiano diverso da quello della Rai, che sarà curato da Alberto Rimedio e Daniele Adani. Per quanto riguarda DAZN, invece, il commento sarà affidato a Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini.

Ricordiamo che, in questo momento, DAZN propone una promozione davvero interessante per i nuovi utenti con la possibilità di attivare il piano Full con un prezzo ridotto a 19,99 euro al mese per i primi 4 mesi, poi 36,99 euro al mese per i successivi 8 mesi. Questa soluzione garantisce un accesso completo a tutti i contenuti della piattaforma, compresa la finale dei Mondiali 2026.

Per accedere alla promo basta visitare il sito ufficiale di DAZN, accessibile tramite il box qui di sotto.

Attiva qui l'offerta di DAZN[/affiliate_button

Le probabili formazioni di Spagna - Argentina

Ecco le probabili formazioni del match:

Spagna (4-3-2-1): Unai Simon; Pedro Porro, Cubarsì, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena; Oyarzabal. Ct: Luis De La Fuente.

Argentina (4-1-3-2): Dibu Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; Paredes; De Paul, Enzo Fernandez, MacAllister; Messi, Alvarez. All. Scaloni

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.