SoundPEATS Free2: impermeabili e grande autonomia (-30%)

Stai valutando l'acquisto di cuffiette Bluetooth ma non vuoi spendere troppi soldi senza nemmeno sacrificare la qualità? Allora dai un'occhiata a questa ottima occasione. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello SoundPEATS Free2 a soli 25,19 euro, invece che 35,99 euro.

In questo momento dunque sei di fronte a uno sconto del 30% che abbatte il prezzo e lo porta vicinissimo al minimo storico. Puoi risparmiare e soprattutto avere degli auricolari wireless eccezionali. Hanno un design leggero e comodo, sono motto eleganti e offrono un'autonomia notevole. Sono perfette sia per ascoltare musica che per effettuare chiamate.

SoundPEATS Free2: costo basso e qualità alta

L'ottimo rapporto qualità prezzo di questi auricolari senza fili li rende certamente un acquisto da fare senza pensarci due volte. Sono progettate per garantire il massimo del comfort. Infatti sono piccoli e leggeri e si adattano alle orecchie garantendo anche un perfetto isolamento acustico. Il Bluetooth 5.1 ti permette di collegarli velocemente ai tuoi dispositivi mantenendo una connessione senza interferenze.

I driver dinamici da 6 mm offrono bassi potenti e un suono in generale molto preciso che non distorce. La tua voce viene captata e restituita forte e cristallina. Sono dotati di controlli touch molto sensibili e godono di resistenza all'acqua certificata IPX5. Parlando invece di autonomia, possono durare per 8 ore con una singola ricarica e per ben 30 ore grazie alla custodia.

Davvero una promozione da non perdere. Per cui prima che sia tardi vai su Amazon e acquista i tuoi SoundPEATS Free2 a soli 25,19 euro, invece che 35,99 euro. Se completi l'ordine adesso li riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

