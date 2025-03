Soundbar Samsung: per un'esperienza immersiva e con audio al top direttamente a casa tua, MEGA SCONTO

La soundbar Samsung Serie C è la soluzione ideale per chi cerca un’esperienza audio potente e versatile. Con 4 speaker integrati, questa soundbar offre un suono avvolgente e ricco, che trasforma ogni momento in un’esperienza immersiva.

La compatibilità con il telecomando della TV Samsung ti consente di regolare facilmente potenza e volume, rendendo il controllo ancora più comodo e intuitivo. Inoltre, il collegamento wireless tramite Bluetooth permette una connessione senza fili tra la soundbar e la tua TV, eliminando i fastidiosi cavi.

Grazie al woofer integrato, questa soundbar produce un audio a 2 canali con bassi ricchi e profondi, per un suono vibrante che riempie tutta la stanza. La tecnologia Surround Sound Expansion calibra automaticamente l’audio in base allo spazio, estendendo l’area di ascolto sia lateralmente che verticalmente, per un’esperienza sonora a 360 gradi.

La funzione Tap Sound permette di trasmettere la musica dai tuoi dispositivi mobili con un semplice tocco, rendendo facile e veloce l’ascolto della tua musica preferita. La Modalità Notte è perfetta per guardare film o serie TV senza disturbare gli altri, abbassando il volume e comprimendo automaticamente i bassi, mentre la funzione Voice Enhance migliora la chiarezza delle voci e dei dialoghi, per una comprensione perfetta.