Se vuoi vivere un'esperienza cinematografica a casa, non devi tentennare ulteriormente. La soundbar Samsung HW-T420/ZF da 150W (con Subwoofer 6,5") è disponibile su Amazon a soli 75,99€. Si tratta di un'offerta a dir poco clamorosa, una conseguenza dello sconto del 42% (e dello sconto supplementare di 4€ al momento del check-out) che rende solo un ricordo il prezzo di listino di 140€.

Questo kit con soundbar e subwoofer di Samsung è REGALATO oggi su Amazon (-42%)

Questo di Samsung è un sistema audio per TV che offre un'esperienza audio migliorata rispetto agli altoparlanti integrati della TV stessa. Con una potenza di 150W, la soundbar è in grado di offrire un suono più ricco e coinvolgente per i tuoi contenuti multimediali preferiti, come film, programmi TV e musica.

La HW-T420/ZF è progettata per essere compatta e facile da installare. Può essere posizionata davanti alla TV o montata a parete con il supporto incluso. Inoltre, dispone di un subwoofer che può essere posizionato ovunque nella stanza per una maggiore profondità dei bassi.

Una delle caratteristiche principali di questa soundbar è la tecnologia Samsung Acoustic Beam. Questa simula un effetto surround, creando un campo sonoro tridimensionale che ti fa sentire immerso nel suono. Inoltre, c'è il supporto al formato audio Dolby Digital, che offre una qualità audio superiore per un'esperienza di visione più coinvolgente.

La soundbar dispone di diverse modalità audio preimpostate, come Standard, Game Pro, Adaptive Sound e Surround Sound Expansion, che puoi scegliere in base al tipo di contenuto che stai guardando o ascoltando. Queste modalità ottimizzano automaticamente le impostazioni audio per offrire la migliore esperienza possibile.

In termini di connettività, infine, la HW-T420/ZF offre diverse opzioni. Dispone di Bluetooth integrato, che consente di riprodurre musica direttamente dal tuo smartphone o da altri dispositivi compatibili.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.