Soundbar Phission: GRANDE OFFERTA su Amazon per l'accessorio

Quando a casa c'è bisogno di alzare l'asticella delle vostre esperienze in modo determinante, magari portando la qualità audio a un livello superiore, è chiaro che le soundbar siano l'apparecchio più indicato per farlo. Che sia per il vostro TV, per lo smartphone, per il vostro PC, o magari per un lettore di vinili o uno stereo, grazie alla tecnologia Bluetooth potete collegarli praticamente a tutto. Phission è uno dei archi più indicati, che con i suoi prodotti di altissima qualità si pone in prima fila per migliorare l'ambiente audio, come ad esempio con la soundbar di cui vi parliamo, ora a un prezzo migliore.

Infatti da oggi su Amazon la soundbar Phission è in offerta a solo 53,59€, con uno sconto del 20%, ai quali potrete anche aggiungere uno sconto ulteriore del 10% applicando un coupon e arrivando a un prezzo totale di soli 48,23€.

Soundbar Phission: la soundbar conveniente

Questa piccola soundbar è dotata di una potenza di uscita di 30W e 2 driver full-range. Ad esempio se la accoppierete tramite il Bluetooth 5.0 con il vostro TV o PC, la soundbar crea un'esperienza di ascolto più forte e coinvolgente.

La soundbar Phission non presenta delle dimensioni proibitive e può essere disposta con facilità, anche a parete, e grazie a un design sottile ed elegante aggiungerà un tocco moderno e high-tech alla vostra casa.

