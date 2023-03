Soundbar Panasonic SC-HTB200EGK: arriva l'OFFERTA BOMBA su Amazon!

Quando a casa c'è bisogno di alzare l'asticella - e il volume - e portare la qualità audio dei nostri dispositivi a un livello superiore, è chiaro che le soundbar siano la tipologia di apparecchio più indicato per farlo. Se poi la scelta vuole andare verso un marchio storico e conosciuto, è facile puntare sempre di più verso le stesse direzioni, come Panasonic. I suoi prodotti sono di alta qualità e praticità, e anche con la soundbar SC-HTB200EGK si pone in prima fila per migliorare l'ambiente audio dei nostri dispositivi casalinghi.

Da oggi su Amazon avrete un'occasione unica, perché la soundbar Panasonic SC-HTB200EGK è disponibile in offerta a soli 65,55€, con un 45% di sconto sul prezzo totale e circa 55,00€ di risparmio per il vostro portafoglio.

Soundbar Panasonic SC-HTB200EGK: tutta un'altra musica

Il sistema audio SC-HTB200EGK è progettato per essere utilizzato per la maggior parte dei TV HD, ed è comodamente controllabile tramite il telecomando. Dispone di una tecnologia di connettività Bluetooth, e dispone di una configurazione canali audio surround 2.0/Dolby Digital/DTS.

La soundbar Panasonic SC-HTB200EGK dispone di un design ultra compatto ed elegante, e può essere facilmente posizionata sotto ogni televisore. Prodotto perfetto per ambienti piccoli, può essere sfruttato anche con la trasmissione di contenuti in streaming da dispositivi compatibili tramite lo Smart Networking Bluetooth.

