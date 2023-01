Soundbar LG: effetto cinema a un prezzo ASSURDO (-42%)

Se fai presto oggi con una spesa relativamente bassa ti porti a casa direttamente il cinema. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello la Soundbar LG a soli 229,90 euro, invece che 399 euro.

Grazie a questo sconto incredibile del 42% avrai la possibilità di risparmiare ben 169 euro. Inoltre se preferisci puoi acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out. Con questa Soundbar, che è dotata anche di subwoofer wireless, potrai goderti un suono incredibilmente reale e trasformare il salotto di casa tua in un cinema. Si adatta perfettamente a qualsiasi TV e gode di un audio pazzesco ad alta risoluzione.

Soundbar LG: suono avvolgente e potente

La Soundbar LG è dotata di un audio a 3.1 canali con potenza di 420 W, più un subwoofer wireless di 200 W che ti garantirà un suono potentissimo. Riuscirai a percepire ogni minimo dettaglio dei film o delle canzoni che ascolti. Anche ad alto volume non perde qualità, garantendoti un'immersione completa nei tuoi contenuti. Tra l'altro, dato che il subwoofer non ha fili, lo potrai posizionare in qualsiasi punto della stanza per riprodurre un effetto cinema.

La tecnologia DTS Virtual:X elabora il suono per restituirti un effetto surround virtuale coinvolgente. Meridian Horizon genera un'audio multicanale con effetto surround nei contenuti stereo a due canali. Questo ti permetterà di ascoltare un suono superiore e coinvolgente anche dei programmi TV. La frequenza di campionamento a 96 kHz e la profondità a 24 bit rende il suono preciso e senza distorsioni.

Non c'è dubbio che a un prezzo del genere bisogna davvero correre. Non durerà a lungo quindi devi fare presto per riuscire ad avvalerti di questa offerta. Vai adesso su Amazon e acquista la tua Soundbar LG a soli 229,90 euro, invece che 399 euro. Grazie ai servizi Prime la consegna è gratuita e veloce su tutto il territorio nazionale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.