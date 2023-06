In fatto di soundbar, oggi Amazon consiglia la Creative Stage SE, disponibile a soli 49,99€ grazie al coupon valido per uno sconto immediato di 30€. Ti consiglio di fare in fretta, perché quando in sconto, la periferica audio di Creative va davvero a ruba.

Soundbar Creative Stage SE: oggi la promo è imperdibile

Pensata tanto per l'intrattenimento quanto per il gaming, la Creative Stage SE è una soundbar under-monitor ad alte prestazioni per computer e, all'occorrenza, anche console e TV. Il design è elegante, senza fronzoli, che ben si sposa con tutti i tipi di setup. Il device offre un'acustica potente con driver racetrack personalizzati e tecnologie Sound Blaster per migliorare ulteriormente qualità audio e immersione a completamento dell'immagine.

La soundbar di Creative è fornita di alimentatore esterno e si collega al computer con un singolo cavo USB o in modalità wireless con Bluetooth 5.3. L'ingombro ridotto consente il posizionamento anche sotto il monitor e si adatta bene anche alle stanze più piccole. La periferica è facile da configurare e controllare, con la manopola multifunzione comodamente posizionata sul lato per una rapida accensione e regolamento del volume.

All'interno della confezione trovi anche un telecomando infrarossi, così potrai regolare il volume, cambiare sorgente d'ingresso, regolare le impostazioni audio e attivare/disattivare le funzioni Clear Dialog e Surround anche quando sei distante dalla soundbar.

Di dimensioni compatte (410 x 68 x 108 mm), la Creative Stage SE è una soundbar di qualità e senza compromessi. Ed è per questo che sta riscuotendo così tanto successo su Amazon: poterla acquistare a soli 49,99€ è un vero e proprio affare.

Ricorda che per ottenere lo sconto di 30€ è necessario applicare manualmente il coupon. Fallo prima di aggiungere il prodotto al carrello.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.