Sotto l’ombrellone: ecco le 3 serie Apple TV+ che devi vedere (gratis)

L’estate è finalmente qui e con lei arriva il momento perfetto per concederti un po’ di relax… e qualche episodio a prova di ombrellone! Che tu sia in spiaggia o in giardino, ci sono tre serie imperdibili su Apple TV+ che renderanno ancora più gustose le tue vacanze. E la parte migliore? Puoi provarle gratis per 7 giorni! Nessun impegno, solo intrattenimento di qualità.

Ecco quali sono le serie da divorare mentre sei in vacanza

“Scissione”

Un thriller psicologico e fantascientifico che ti trascina in un mondo dove lavoro e vita privata sono divisi in modo radicale. Le atmosfere misteriose e la suspense ti faranno dimenticare il caldo e ti terranno incollato allo schermo, mentre i tuoi amici ti chiedono: “Ma ti sei messo la crema solare?”

Con Julianne Moore in un ruolo intenso, questa serie è un mix perfetto di suspense e colpi di scena, perfetta per quelle lunghe giornate sotto l’ombrellone. Una storia che ti farà girare la testa più del sole di mezzogiorno… e che trasformerà ogni tuo break in spiaggia in un mini-thriller!

Un legal drama con Jake Gyllenhaal che esplora le zone d’ombra dell’ossessione, della politica e dell’amore. Un mix esplosivo da gustare episodio dopo episodio, mentre ti rilassi sul lettino. E con la sabbia tra le dita, la storia si farà ancora più avvincente.

Se vuoi vederle tutte, basta un click per attivare la prova gratuita di 7 giorni su Apple TV+: potrai portarti in vacanza questi titoli (e tantissimi altri) senza dover fare nemmeno un tuffo in mare… se non lo vuoi! Pronto per la maratona estiva più cool di sempre? Attiva oggi la prova gratuita di 7 giorni di Apple TV+.

