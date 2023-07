Sottile ed elegante: il mouse wireless in offerta è ESAGERATO

Quando sei in giro e ti serve una periferica che non ti faccia sfigurare, senza fili ad ingombrare, e magari la tua esigenza più grande è la mano rimanga rilassata, la soluzione è solo una: un mouse sottile e leggero come l'aria.

Semplice ed ergonomico, da oggi puoi acquistare in offerta su Amazon il mouse wireless Bluetooth MMK di Amzcase, da oggi disponibile a soli 9,20€, che è il prezzo più basso fin ora mai raggiunto dal prodotto!

Un mouse leggero come l'aria

Questo mouse può funzionare tranquillamente senza fili tramite il ricevitore Bluetooth venduto in allegato, e ovviamente anche attaccato tramite il cavo USB all'occorrenza, che sarà indispensabile per la ricarica. Niente paura però! Perché la batteria incorporata è potente e a risparmio energetico, si ricarica con massimo 3 ore, e può rimanere in standby per oltre 30 giorni.

I DPI sono regolabili in 3 livelli (1000, 1200 e 1600), e i tasti sono larghi e comodi, mentre la rotella è semplice e non invadente. Il mouse MMK in offerta di cui ti parliamo infine è leggero ed elegante, e fa la sua splendida figura anche grazie alle luci al LED che lo contraddistinguono.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.