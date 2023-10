Sorriso smagliante con lo spazzolino Oral-B IN SCONTO su AMAZON

Oral-B è un noto marchio di prodotti per l'igiene orale, specializzato nella produzione di spazzolini elettrici, spazzolini manuali, filo interdentale e prodotti correlati per la cura dei denti e delle gengive. Oggi Amazon mette in sconto del 27% lo spazzolino elettrico Oral-B Pro 3 3500N: prezzo finale d'acquisto di 39,99€.

Denti bianchissimi con lo spazzolino elettrico Oral-B in offerta

Oral-B è un marchio leader nel settore dell'igiene orale, noto per la sua tecnologia avanzata che offre una pulizia profonda e una protezione delle gengive superiore rispetto agli spazzolini manuali tradizionali. Grazie alla sua tecnologia 3 in 1, Oral-B rimuove fino al 100% di placca in più, anche nelle aree difficili da raggiungere, contribuendo a mantenere gengive più sane. Una caratteristica distintiva è la modalità di pulizia per denti sensibili e il controllo della pressione di spazzolamento visibile a 360 gradi, che si illumina quando si spazzola troppo forte, proteggendo così le tue gengive.

Con tre modalità di pulizia facili da usare e un timer integrato nel manico che ti avvisa ogni 30 secondi di cambiare zona di spazzolamento, Oral-B promuove la massima igiene orale personalizzabile. Le testine rotonde Oral-B raggiungono zone della bocca dove gli spazzolini manuali rettangolari non possono arrivare, offrendo un'igiene orale più profonda, come raccomandato dai dentisti in tutto il mondo. Con la tecnologia della batteria migliorata e un indicatore di carica LED, Oral-B ti avvisa quando è necessario ricaricare, garantendo che il tuo spazzolino sia sempre pronto all'uso.

Ribadiamo, dunque, quella che è l'offerta in questione. Amazon mette in sconto del 27% lo spazzolino elettrico Oral-B Pro 3500N per un prezzo d'acquisto finale pari a 39,99€. Approfittane subito!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.