Sorriso smagliante con lo spazzolino Oral-B elettrico con AI al 58% di sconto: PREZZO SHOCK

Oral-B è un noto marchio specializzato in prodotti per l'igiene orale, tra cui spazzolini elettrici, spazzolini manuali, testine di ricambio, fili dentali e prodotti per l'igiene dentale. Oggi Amazon applica uno sconto davvero shock sullo spazzolino elettrico Oral-B con intelligenza artificiale: 58% di risparmio e prezzo finale di 99,99€.

Sconto clamoroso sullo spazzolino elettrico Oral-B!

Con Oral-B, puoi godere di gengive più sane in soli 7 giorni, rimuovendo il 100% in più di placca rispetto a uno spazzolino manuale, grazie alla tecnologia più avanzata. L'app Oral-B potenziata con intelligenza artificiale (IA) monitora le modalità e il sito di spazzolamento in tempo reale, assicurandoti una igiene totale.

Il dispositivo iO di Oral-B è dotato di un sensore di pressione che ti segnala se stai applicando la pressione corretta per una pulizia efficace e sicura. Puoi personalizzare il tuo spazzolamento scegliendo tra 5 modalità di pulizia, tra cui Pulizia Quotidiana, Pulizia Profonda, Denti Sensibili, Super Delicata e Sbiancante.

Per ottimizzare il tuo spazzolamento, il timer con anello luminoso di iO ti aiuta a rispettare i 2 minuti di spazzolamento consigliati dai dentisti. Inoltre, c'è un indicatore per sostituire la testina in modo da garantire una pulizia sempre efficace.

Le testine rotonde Oral-B sono progettate per raggiungere zone della bocca dove i spazzolini manuali rettangolari non arrivano, offrendo così un'igiene orale più profonda. Con una batteria agli ioni di litio a lunga durata, puoi affidarti a una carica duratura. Soddisfa la sfida dei 30 giorni di Oral-B e scopri il motivo per cui è la marca di spazzolini più utilizzata dai dentisti in tutto il mondo.

L'offerta di Amazon è davvero super competitiva e vantaggiosa: 58% di sconto sullo spazzolino elettrico Oral-B con intelligenza artificiale e prezzo finale di 99,99€.

