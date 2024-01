Sorriso smagliante con lo spazzolino elettrico Oral-B in MAXI SCONTO

L'Oral-B Smart 4 4500 Spazzolino Elettrico rappresenta l'innovazione nel campo dell'igiene dentale, offrendo una pulizia avanzata e un'esperienza di spazzolamento superiore. Dotato di una serie di caratteristiche all'avanguardia, questo spazzolino elettrico si distingue per la sua efficacia nel promuovere la salute delle gengive e la pulizia dei denti.

La testina rotonda, una delle sue caratteristiche distintive, è progettata per offrire una pulizia ottimale, rimuovendo fino al 100% di placca in più rispetto a uno spazzolino manuale tradizionale. Questo contribuisce a mantenere le gengive più sane e a migliorare lo stato generale della salute orale. Grazie ai suggerimenti in tempo reale, l'Oral-B Smart 4 4500 ti guida durante lo spazzolamento, garantendo una pulizia accurata e completa.

Il sensore di pressione dello spazzolamento è una caratteristica importante che protegge le tue gengive, avvisandoti se stai spazzolando troppo forte. Questo aiuta a prevenire danni alle gengive e all' smalto dei denti, garantendo una pulizia delicata ma efficace. Inoltre, il dispositivo è in grado di sbiancare delicatamente i denti sin dal primo giorno, rimuovendo le macchie superficiali e migliorando la luminosità del sorriso.

Con una batteria che dura oltre 2 settimane con una sola ricarica completa, questo spazzolino elettrico offre una comoda esperienza di utilizzo senza il fastidio di dover ricaricare frequentemente. Il timer professionale di 2 minuti ti aiuta a mantenere una routine di spazzolamento ottimale, garantendo una pulizia completa e accurata ogni volta.

Su Amazon, oggi è possibile acquistare lo spazzolino elettrico Oral-B a 49,99€ grazie al 17% di sconto.