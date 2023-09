Sorriso perfetto con lo spazzolino elettrico Oral-B IN SCONTO su AMAZON

Discutere su quanto sia importante avere una buona igiene orale è assolutamente ridondante e, a maggior ragione, lo è con la grande disponibilità di prodotti che assicurano un'igiene orale di buon livello. Uno dei brand che assicura questa qualità è sicuramente Oral-B e in particolar modo lo sono i suoi spazzolini elettrici. A proposito di questo vi segnaliamo il Pro 3, spazzolino ricaricabile di Oral-B in offerta su Amazon al 39% di sconto per un prezzo finale di 69,99€. Un'ottima offerta!

Oral-B: 39% di sconto sullo spazzolino elettrico... e sul vostro sorriso!

L'Oral-B Pro 3, attualmente in sconto su Amazon, offre una sensazione di pulizia professionale ogni giorno ed un'esperienza di spazzolamento guidata con controllo della pressione di spazzolamento sulle gengive visibile a 360°. L’esclusiva tecnologia di pulizia 3D di Oral-B fa sì che lo spazzolino oscilli, ruoti e pulsi per rimuovere fino al 100% in più di placca e per gengive più sane rispetto ad uno spazzolino manuale. Il controllo visibile funziona in base alla pressione di spazzolamento sulle gengive: se spazzolate troppo forte, fermerà le pulsazioni, riducendo la velocità e avvertendovi visivamente diventando rosso per proteggere le vostre gengive.

La testina rotonda, inoltre, ispirata agli strumenti del dentista avvolge ogni dente per una pulizia profonda e allo stesso tempo delicata per le gengive. Lo spazzolino ricaricabile presenta un pratico indicatore di livello di carica e batteria agli ioni di litio a lunga durata. Infine, le testine di Oral-B passano dal verde al giallo in base all'uso personale, indicando quando è il momento di cambiarle, per mantenere una pulizia efficace al 100%. Caratteristiche difficili da trovare in altri prodotti di questo tipo.

Sfruttate, dunque, questo 39% di sconto che vi permetterà di acquistare Oral-B Pro 3 a 69,99€.

