Sorriso AL TOP con lo Spazzolino SONICO Philips in PROMOZIONE SPECIALE

Se desideri sfoggiare un sorriso sano e smagliante, cogli subito l'occasione di avere a casa uno dei migliori spazzolini ad un prezzo super conveniente! Si tratta dello Spazzolino sonico Philips Sonicare ProtectiveClean, oggi disponibile su Amazon a soli 87 euro grazie ad uno sconto del 13%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Non farti scappare una promozione così speciale, è a tempo limitato!

Spazzolino sonico Philips Sonicare ProtectiveClean: modalità di utilizzo

Lo Spazzolino sonico Philips Sonicare ProtectiveClean è l'alleato ideale per la salute orale di tutta la famiglia.

Questo accessorio garantisce una pulizia delicata ed efficace grazie alla tecnologia sonica Sonicare con 62 mila movimenti al minuto della testina e un flusso di liquido unico, delicato su denti e gengive. Inoltre assicura la rimozione della placca fino a 7 volte superiore rispetto a uno spazzolino manuale.

Il Philips Sonicare ProtectiveClean è dotato di 3 programmi di pulizia così da poter ottimizzare la propria routine di spazzolamento in base alle proprire esigenze. Inoltre, per chi necessita di una pulizia delicata, il controllo della pressione segnala una pressione troppo forte quando si spazzola con una leggera vibrazione.

L'indicatore automatico per la sostituzione delle testine dello spazzolino assicura prestazioni di pulizia ottimali. Orientativamente la sostituzione è consigliata ogni 3 mesi, ma avrai comunque il segnale ad indicarlo.

La promozione include, oltre allo spazzolino di ultima generazione, anche la stazione di ricarica e una custodia da viaggio così da poterlo facilmente inserire in borsa o in valigia in qualsiasi occasione.

