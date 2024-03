Sorriso SANO E SMAGLIANTE con lo Spazzolino elettrico Oral-B: oggi SCONTATISSIMO

Un sorriso sano e smagliante è il tuo biglietto da visita migliore! Per questo motivo non farti scappare la promozione pazzesca sullo Spazzolino Elettrico Ricaricabile Oral-B Pro 3, oggi disponibile su Amazon a soli 44 euro grazie ad uno sconto del 18%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti.

Spazzolino Elettrico Ricaricabile Oral-B Pro 3: modalità di utilizzo

Lo Spazzolino Elettrico Ricaricabile Oral-B Pro 3 è lo spazzolino più utilizzato e consigliato dai dentisti nel mondo.

Avrai una sensazione di pulizia professionale ogni giorno e un’incredibile esperienza nello spazzolare con il controllo della pressione di spazzolamento delle gengive visibile a 360°.

È dotato dell’esclusiva tecnologia di pulizia 3D di Oral-B: oscilla, ruota e pulsa per rimuovere fino al 100% in più di placca e per gengive più sane rispetto ad uno spazzolino manuale. Inoltre si caratterizza per il controllo della pressione di spazzolamento delle gengive visibile: se spazzoli troppo forte ferma le pulsazioni, riduce la velocità e ti avverte visivamente diventando rosso per proteggere le tue gengive.

La testina rotonda ispirata agli strumenti dei dentisti avvolge ogni dente per una pulizia profonda e allo stesso tempo delicata per le gengive. In più il dispositivo è ricaricabile con pratico indicatore di livello e batteria agli ioni di litio a lunga durata.

Per finire, le testine di Oral-B passano dal verde al giallo in base all’uso personale, indicando quando è il momento di cambiarle. Il promemoria per la sostituzione delle testine aiuta a mantenere una pulizia efficace al 100%.

