Sorgenia: ultime ore per lo sconto in bolletta fino a 150€

L'iniziativa di Sorgenia denominata "Sconto in bolletta Next Energy Sunlight - Next Energy Ventiquattro", che prevede uno sconto di benvenuto fino a 150 euro, terminerà giovedì 13 marzo. I destinatari della promozione sono tutti coloro che attiveranno una delle due offerte Sorgenia tramite uno dei seguenti contratti: Single Fuel (energia elettrica o gas), Single Fuel (energia elettrica o gas) + Fibra, Dual Fuel (energia elettrica e gas) e Trial Fuel (energia elettrica + gas + fibra).

Da una parte, Next Energy Sunlight prevede il costo dell'energia a prezzo indicizzato, cioè in base all'andamento del mercato. Dall'altra parte, invece, Next Energy 24 consente di bloccare il prezzo della materia prima per 24 mesi, indipendentemente da quello che è l'andamento del mercato. Va da sé che quest'ultima offerta è particolarmente conveniente per tutti coloro che vogliono sottoscrivere un'offerta luce e gas per la loro cas e vogliono al tempo stesso evitare le oscillazioni del mercato, assicurandosi in questo modo un prezzo della materia prima bloccato per due anni.

Sconto in bolletta fino a 150 euro: la promozione di Sorgenia

Ecco nel dettaglio come funziona la promozione Sorgenia che offre uno sconto in bolletta fino a 150 euro.

Offerta Next Energy 24

sconto in bolletta di 30 euro sottoscrivendo un contratto di energia elettrica e gas Sorgenia (Dual Fuel, 15 euro di sconto per ogni fornitura)

sconto in bolletta di 150 euro sottoscrivendo un contratto di energia elettrica, gas e fibra Sorgenia (Trial Fuel, 50 euro di sconto per ogni fornitura)

Offerta Next Energy Sunlight

sconto in bolletta di 15 euro sottoscrivendo un contratto di energia elettrica o gas Sorgenia (Single Fuel)

sconto in bolletta di 30 euro sottoscrivendo un contratto di energia elettrica o gas più la fibra Sorgenia (Single Fuel, 15 euro di sconto per ogni fornitura)

sconto in bolletta di 80 euro sottoscrivendo un contratto di energia elettrica e gas Sorgenia (Dual Fuel, 40 euro di sconto per ogni fornitura)

sconto in bolletta di 150 euro sottoscrivendo un contratto di energia elettrica, gas + la fibra Sorgenia (Trial Fuel, 50 euro di sconto per ogni fornitura)

