Sorgenia: tariffe luce e gas più convenienti per la tua casa

Tra le tariffe luce e gas più convenienti segnaliamo le ultime due offerte di Sorgenia, azienda con esperienza pluri-ventennale nel mercato libero dell'energia elettrica e del gas naturale, che ha all'attivo oltre mezzo milione di clienti in tutta Italia. Da una parte Next Energy Smart, con prezzo della materia prima bloccato per 12 mesi, dall'altra Next Energy Sunlight, che prevede il costo dell'energia a prezzo indicizzato.

Le tariffe luce e gas più convenienti di Sorgenia

Iniziamo dall'offerta luce e gas Next Energy Smart, ideale per evitare le eventuali oscillazioni di mercato con prezzo della materia prima bloccato per tutti i primi dodici mesi.

Luce

prezzo componente energia per il primo anno: 0,135 euro/kWh

costi servizio commerciale: 10 euro al mese

Gas

prezzo componente gas per il primo anno: 0,54 euro/Smc

costi servizio commerciale: 10 euro al mese

Gli altri costi in bolletta indipendenti da Sorgenia sono quelli legati agli oneri di sistema, gli oneri di regolazione, le imposte, nonché il trasporto e la gestione del contatore.

Passiamo ora invece all'offerta Next Energy Sunlight, che prevede da parte dell'utente il pagamento del costo dell'energia a prezzo indicizzato, cioè in base all'andamento del mercato.

Luce

prezzo indicizzato luce: PUN Index GME

contributo (Fee): 1° anno 0,007 euro/kWh, dal secondo anno 0,03 euro/kWh

servizio commerciale: 6,65 euro al mese

Gas

prezzo indicizzato gas: PSV

contributo (fee): 1° anno 0,08 euro/Smc, dal secondo anno 0,15 euro/Smc

servizio commerciale: 7,60 euro al mese

Restano poi invariati gli altri costi in bolletta indipendenti dal fornitore, vale a dire quelli inerenti al trasporto e gestione del contatore, agli oneri di sistema e di regolazione, e infine alle imposte.

Fino a 150 euro di sconto in bolletta (scade oggi)

Attivando l'offerta Next Energy Smart o Next Energy Sunlight entro la giornata odierna, giovedì 6 febbraio, si può ricevere uno sconto in bolletta fino a 150 euro. Lo sconto massimo è previsto per chi sottoscrive la tipologia di contratto Trial Fuel (luce + gas + fibra), con 50 euro di sconto per ciascuna fornitura rateizzato in dodici mensilità. Maggiori informazioni sul sito ufficiale Sorgenia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.