Sorgenia: risparmia su luce e gas rispettando l’ambiente

Hai deciso di cambiare il tuo fornitore di luce e gas e sei alla ricerca di un’offerta vantaggiosa, che offra energia da fonti rinnovabili? Scegli Sorgenia, la compagnia che propone fornitura di luce 100% green, attivabile online in pochi clic, che permette risparmio assicurato e nessun costo nascosto. La sua offerta Next Energy Sunlight Luce&Gas ti offre un prezzo indicizzato (ovvero variabile in base al valore dell’Indice PUN per la luce e PSV per il gas), pagando soltanto la componente energia e gas in base all’andamento del prezzo all’ingrosso. Se questo diminuisce, anche tu pagherai di meno. Sottoscrivendo un nuovo contratto, Sorgenia ti offre inoltre 40 euro di sconto in bolletta.

Sorgenia: proteggi il pianeta e riduci i tuoi consumi

Un altro punto interessante di questo fornitore è la sua app ufficiale MySorgenia, che offre servizi utili per risparmiare e proteggere allo stesso tempo l’ambiente. Ad esempio, Beyond Energy ti permette di avere le bollette sempre a portata di clic calcolare i consumi di ogni elettrodomestico e capire in che modo puoi consumare meno energia. Con Carbon FootPrint puoi calcolare l’impatto che i tuoi consumi hanno sul pianeta e trovare consigli più utili per sprecare meno energia. L’app ti invierà inoltre delle notifiche per capire se ci sono irregolarità nei pagamenti o nei consumi. La sezione MyShop puoi trovare i prodotti che rendono più efficienti i consumi di casa, come ad esempio il fotovoltaico, la mobilità elettrica, ecc. Infine, potrai anche entrare a far parte dei Greeners, la community che propone iniziative sostenibili e contribuire a rendere il pianeta più green.

Sorgenia non è soltanto luce e gas. Sottoscrivendo un nuovo contratto per puoi anche ottenere l’Ultra Fibra FTTH fino a 2,5 Gbps al prezzo di 21,90 euro al mese per 12 mesi (anziché 26,90 euro al mese). Se attivi questa offerta, lo sconto di Sorgenia passa da 40 a 180 euro. Sei pronto a risparmiare e ad essere più green? Passa a Sorgenia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.