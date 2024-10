Sorgenia: offerta Luce e Gas con prezzo bloccato per 12 mesi

Se i costi dell'energia cambiano da un momento all'altro, c'è Sorgenia a darti le sicurezze che cerchi. Con la sua offerta avrai infatti prezzo bloccato per 12 mesi. Così ti metti al riparo dalle oscillazioni dell'economia: le tue bollette non cambieranno e le cifre rimarranno sempre le stesse. Tra le proposte dell'azienda di questa tipologia, abbiamo Next Energy Smart: si tratta di un'offerta Luce e Gas che non solo offre stabilità, ma anche un risparmio effettivo al tuo portafoglio. Nella pagina della promozione sul sito di Sorgenia trovi tutti i dettagli.

Sorgenia: l'alleato contro il caro bollette

L'offerta prevede prezzo bloccato di 0,11€/kWh e 0,43 €/Smc per i primi 12 mesi. Come potrai notare una volta aperto il sito di Sorgenia, hai la possibilità di plasmare l'offerta a seconda della grandezza della tua abitazione e delle tue abitudini di consumo. Ti basta caricare l'ultima bolletta: sarà la tecnologia di Sorgenia a trovare il piano più conveniente rispetto alle tue esigenze.

In alternativa, basta rispondere ad alcune domande, come il Comune in cui abiti, quali sono i dispositivi utilizzati per il riscaldamento e per riscaldare l'acqua. A quel punto il sistema del portale ti restituirà un'offerta con prezzo fisso di 12 mesi. A disposizione c'è anche il codice GIRASOLE, ovvero uno sconto di 40€ su ogni fornitura attivata.

Cosa di non poco conto in questo periodo storico, il fornitore in questione offre opzioni con energia 100% rinnovabile. L'energia verde di Sorgenia ti permette di avere un impatto positivo sul Pianeta, quantificabile in -463 kg equivalenti di C02 all'anno.

Per attivare l'offerta con prezzo bloccato vai sul sito di Sorgenia.

