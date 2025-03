Sorgenia luce, gas e fibra: l’offerta completa per la tua casa

Sorgenia propone un pacchetto completo per la fornitura di Luce, Gas e Fibra, pensato per chi cerca trasparenza, sostenibilità e risparmio. Le offerte attive si adattano a ogni esigenza, grazie alla possibilità di scegliere tra prezzo fisso o indicizzato, con un sconto di benvenuto fino a 150€ in bolletta.

Energia 100% green e italiana L’elettricità fornita da Sorgenia proviene esclusivamente da fonti rinnovabili situate in Italia, garantendo un impatto ambientale ridotto e una scelta consapevole. La componente green si unisce a una gestione 100% digitale, con contratti, bollette e monitoraggio dei consumi completamente online. Due offerte su misura: fissa o indicizzata NEXT ENERGY 24 – Prezzo fisso per 24 mesi Prezzo materia prima bloccato per due anni

Sconto benvenuto di 60€

Luce a 0,147€/kWh, gas a 0,56€/Smc (prezzi per uso residenziale)

Ideale per chi cerca stabilità contro le oscillazioni di mercato NEXT ENERGY SUNLIGHT – Prezzo indicizzato Energia a prezzo di mercato con contributo fisso contenuto

Sconto benvenuto di 60€

Luce indicizzata PUN + fee da 0,008€/kWh (primo anno)

Gas indicizzato PSV + fee da 0,09€/Smc (primo anno)

Perfetta per chi vuole flessibilità e risparmiare seguendo l’andamento del mercato Entrambe le offerte includono il monitoraggio gratuito Beyond Energy, che suggerisce come ridurre i consumi degli elettrodomestici senza installare dispositivi. Niente costi nascosti, solo trasparenza Con Sorgenia non ci sono costi di attivazione o cauzioni per chi cambia fornitore. Le bollette sono chiare, con tutte le componenti visibili e facilmente controllabili tramite l’area clienti. Luce, Gas e Fibra: uno sconto extra da non perdere Scegliendo il pacchetto completo Luce, Gas + Fibra, Sorgenia ti premia con uno sconto di benvenuto fino a 150€, suddiviso sulle prime 12 bollette. Un’offerta pensata per premiare la fiducia e aiutare a ridurre le spese fin da subito. Perché scegliere Sorgenia Con oltre 800.000 clienti in tutta Italia, Sorgenia si conferma un fornitore affidabile, innovativo e attento all’ambiente. Un’azienda italiana con oltre 20 anni di esperienza, che mette al centro la soddisfazione del cliente e la sostenibilità. Per calcolare subito il tuo preventivo online con Sorgenia clicca qui.

