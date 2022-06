Sophos Home Premium: la miglior suite antivirus in offerta

Attacchi informatici, virus, malware e ransomware: ne sentiamo parlare tutti i giorni, eppure sono tanti gli utenti che ancora tendono a considerarli un rischio che possono correre solamente gli altri. Trattare con superficialità queste tematiche, però, potrebbe diventare un grosso rischio per la sicurezza digitale, di cui i malintenzionati potrebbero approfittarsene. Ma come possiamo proteggerci dai possibili attacchi?

Il miglior antivirus per proteggersi dagli attacchi informatici

Meglio prevenire che curare, come si suol dire. Ma quando si tratta di sicurezza informatica, la prudenza non è mai troppa. E soprattutto deve essere supportata da un buon antivirus che possa proteggerci dall'attacco di virus o malware che si annidano in rete. Tra i tanti disponibili online, ti consigliamo Sophos Home Premium: si tratta di un antivirus particolarmente apprezzato dagli utenti, tanto da aver ricevuto diversi attestati di stima da parte di riviste specializzate del settore.

Sophos Home Premium offre una protezione a tutto tondo contro le minacce della rete. Tanto che classificarlo come un semplice antivirus è difficile, per via dei tanti strumenti e utility che propone. Motore dell'intero software è un sistema guidato da Intelligenza Artificiale, che individua immediatamente le eventuali minacce e agisce prontamente per bloccare anche quelle non identificate. Un'altra funzionalità molto utile è legata alla protezione degli acquisti, perfetta per te ami comprare online: le tue transazioni saranno sempre protette, monitorate e al sicuro grazie a Sophos Home Premium.

Il software è anche piuttosto versatile e supporta i principali sistemi operativi come Windows, Mac, iOS e Android. Inoltre, con un solo abbonamento è possibile proteggere fino a dieci computer, mentre per i dispositivi mobili non vi è alcun limite. Per proteggere gli utenti più giovani, Sophos Home Premium mette a disposizione anche un comodo filtro parental control.

Il prezzo è assolutamente accessibile: escludendo la versione gratuita – limitata nelle funzionalità – è possibile sottoscrivere un abbonamento annuale (uno, due o tre anni) con un risparmio del 25% di sconto. Scopri a questo link tutte le funzionalità e come acquistare una delle migliori suite antivirus tutto-in-uno in circolazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

