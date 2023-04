SOOPII Cavo da USB-C a USB-C: da oggi IN OFFERTA col 25% di sconto con coupon

Molto spesso, quando dobbiamo ricaricare un dispositivo mobile o una console portatile, o collegare qualcosa, oppure ci capita di cercare un cavo che sia adibito anche al passaggio dei dati, ci capita di non avere a disposizione quello che ci serve nel momento opportuno. Insomma, come la metti la metti, è sempre giusto avere dei cavi a disposizione e di scorta da qualche parte (in macchina, in borsa, in casa), per tutte le nostre esigenze. Quella di oggi potrebbe essere una buona occasione, con l'offerta di Amazon dedicata a un set di 2 cavi da USB-C a USB-C di SOOPII.

Sappiate che se vi serve un articolo di questo tipo, in offerta da oggi su Amazon è disponibile il set di 2 cavi USB C di SOOPII a soli 8,99€, con uno sconto del 25% sul prezzo totale applicando il coupon.

Set 2 cavi USB-C SOOPII: doppia convenienza

Si tratta di un prodotto con un aspetto alla moda e una bella luce a LED verde per segnalare il corretto funzionamento: il LED rimane verde durante la ricarica, oltre ad aiutare a trovare rapidamente il dispositivo al buio.

Questi cavi USB-C SOOPII inoltre dispongono di chip intelligenti integrati che monitorano la potenza di ricarica, e regolano automaticamente corrente e tensione, evitando danni alla batteria in caso di corrente instabile. Nella scatola troverete 2 cavi da due metri, e potrete godere di ben 24 mesi di garanzia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.