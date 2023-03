Sony WH-CH720N: ben 50,00 EURO IN MENO su Amazon per le cuffie wireless

Le cuffie wireless sono diventate un prodotto a dir poco sdoganato nella società odierna, sfruttate praticamente in qualsiasi ambito. Questi prodotti permettono a chiunque di effettuare attività di vario genere in ogni momento della giornata, con l'assoluto comfort che va a togliere di mezzo il fastidio di fili a costringere. Vi fanno vivere la vita senza rinunciare all'ascolto della musica, o magari a parlare nelle chat vocali con gli amici mentre si è lontani dal PC, o viaggiare sui mezzi pubblici o allenarsi in palestra. Sony è una delle aziende leader nella tecnologia, così come nel campo audio, e anche le loro cuffie wireless Sony WH-CH720N non sono da meno.

Se siete alla ricerca di un prodotto simile, sappiate che da oggi su Amazon sono in offerta proprio le cuffie wireless Sony WH-CH720N, acquistabili a solo 99,99€ con uno sconto del 33% sul totale e un risparmio di circa 50,00€.

Cuffie wireless Sony WH-CH720N: il meglio dell'audio senza fili

Queste cuffie sono come detto senza fili e di forma circolare, Over-Ear, così che possiate svolgere in tutta comodità le attività giornaliere senza impedimenti. Dispongono del processore integrato V1 e sfruttano la tecnologia DSEE.

I materiali con cui le cuffie wireless Sony WH-CH720N sono state create sono di alta qualità, sfruttano la tecnologia della cancellazione attiva del rumore, e possono essere utilizzate all'occorrenza anche da cablate con l'apposito cavo compreso nel pacchetto. La batteria può durare fino a 35 ore, e grazie alla loro ergonomia le passerete nell'assoluto comfort.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.