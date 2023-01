Sony WH-CH510 in CADUTA libera su Amazon, ora a -40%

Ecco un'offerta da prendere al volo per assicurarti delle cuffie wireless spettacolari a un prezzo ridicolo. Fiondati su Amazon e metti nel tuo carrello Sony WH-CH510 a soli 29,99 euro, anziché 50 euro.

Tieni presente che oltre a questo ribasso del 40% questo articolo è il più venduto su Amazon nella categoria cuffie On-ear. Ciò vuol dire che per riuscire a beneficiare di questo sconto dovrai sbrigarti. Queste cuffie godono della tecnologia wireless e offrono un ottimo suono e una bassa latenza. Le puoi associare a qualsiasi dispositivo tramite Bluetooth e hanno una batteria enorme.

Sony WH-CH510: le cuffie wireless che non deludono

Sony WH-CH510 sono leggerissime e comode. Si adagiano perfettamente alle orecchie senza stringere. Puoi regolare l'archetto in modo che ti stiano perfettamente sulla testa per il massimo del comfort. I padiglioni auricolari si piegano e così ti permettono di occupare molto meno spazio riuscendo a infilarli in uno zaino per averli sempre con te. E poi hanno un design minimal, molto giovanile per uno stile alla moda.

Grazie alla tecnologia Bluetooth si collegano facilmente i tuoi dispositivi e mantengono una connessione stabile. Hanno dei comodi comandi che ti permettono di accenderli o spegnerli, mettere in pausa i brani musicali e mandare avanti indietro una traccia. Potrai ascoltare la tua musica preferita fino a 35 ore con una sola ricarica. Inoltre si ricaricano rapidamente e con solo 10 minuti avrai altri 90 minuti di autonomia. Sono anche compatibili con i comandi vocali di Google Assistant e Siri.

Non aspettare che sia tardi e che l'offerta sparisca. Prima che il prezzo torni alla normalità vai su Amazon e acquista le tue cuffie wireless Sony WH-CH510 a soli 29,99 euro, anziché 50 euro. Per gli abbonati ai servizi Prime la consegna è completamente gratuita.

