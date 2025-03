Sony WFC510: cuffiette wireless super comode e leggere con ricarica rapida

Come per diverse altre cose anche di auricolari wireless si trovano diversi modelli sul mercato, con caratteristiche e prezzi diversi. Ecco perché oggi abbiamo deciso di segnalarti questa ottima occasione che trovi solo su Amazon, Se fai alla svelta puoi aggiungere al tuo carrello Sony WFC510 a soli 46,90 euro, invece che 59,90 euro.

Con questo ribasso del 22% dunque puoi risparmiare e portarti a casa delle cuffiette true wireless di ottima qualità e molto comode. Sono studiate per essere piccole e leggere garantendo una perfetta stabilità e un suono di alta qualità. Sono anche impermeabili e hanno una batteria che dura a lungo.

Sony WFC510: suono meraviglioso e comodità eccellente

Sono tante le caratteristiche che rendono le cuffiette true wireless Sony WFC510 uno dei migliori acquisti di oggi nella categoria. Come dicevamo sono studiate per garantisce il massimo del comfort anche dopo diverse ore che le indossi. Questo grazie a un design leggero e compatto che le rende quasi invisibili una volta che le hai infilare nelle orecchie.

I driver potenti offrono un suono sempre preciso e con la tecnologia DSEE i brani sono il più possibile fedeli all'originale. Sono inoltre dotati della modalità ambiente per non isolarti completamente da ciò che ti circonda seppur non trascurando la qualità del suono. Sono resistenti all'acqua con certificazione di grado IPX4 e offrono un'autonomia di ben 11 ore con gli auricolari e 22 ore con la custodia. Inoltre possiedono la connessione multipoint e puoi quindi connetterli contemporaneamente a 2 dispositivi.

Una grande occasione da non farsi scappare a che scadrà da un momento all'altro. Per cui vai ora su Amazon e acquista le tue Sony WFC510 a soli 46,90 euro, invece che 59,90 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.