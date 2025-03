Sony WFC510: auricolari wireless con connessione multipla e audio di qualità

Di auricolari wireless ce ne sono davvero tanti in commercio, da quelli più economici a quelli più costosi. Oggi abbiamo deciso di segnalarti questa promozione di Amazon per avere i mitici Sony WFC510 a un ottimo prezzo. Solo 36,99 euro e sono tuoi, invece che 59,99 euro.

Con lo sconto del 36% dunque il prezzo crolla al minimo storico e risparmi oltre 20 euro sul totale. Soprattutto metti le mani su delle cuffiette Bluetooth dal'audio meraviglioso, con la connessione multipla e una super autonomia. Sono comodissimi, leggeri e anche resistenti al'acqua. Insomma a questa cifra un vero affare.

Sony WFC510: adesso sono un best buy assoluto

Senza girarci in torno possiamo affermare con certezza che gli auricolari wireless Sony WFC510 sono uno dei migliori acquisti che puoi fare oggi, certo il migliore della categoria. Si presentano con un design accattivante e discreto. Sono leggeri, con un peso di soli 4,6 grammi. Una volta che le indossi quasi non si vedono e gli inserti in silicone si adattano alle orecchie garantendo una maggiore stabilità e un ottimo comfort.

Li puoi connettere fino a 2 dispositivi in contemporanea e passare da uno all'altro con un tocco senza doverli associare e dissociare tutte le volte. La connessione è anche rapida e senza latenza. Godono di un audio potente e molto preciso anche alzando il volume al massimo. Possiedono una batteria in grado di durare per 11 ore con una sola ricarica e sono resistenti all'acqua con certificazione di grado IPX4 per cui li puoi usare per fare sport.

Non perdere una delle migliori occasioni di oggi. Fai presto perché durerà sicuramente poco. Per cui fiondati su Amazon e acquista i tuoi Sony WFC510 a soli 36,99 euro, invece che 59,99 euro. Se completi l'ordine adesso li riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

