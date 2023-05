Sony WF-C700N: gli innovativi auricolari wireless a prezzo WOW

Prima che sia tardi ti dico subito che questa offerta è straordinaria e finirà in poco tempo. Siamo di fronte a un minimo storico e se fai veloce puoi mettere nel tuo carrello i mitici Sony WF-C700N a soli 94,99 euro, invece che 129,99 euro.

Quindi oggi puoi avvalerti di un doppio sconto. Oltre al 23% risparmi altri 5 euro al check-out e così ti porti a casa questi auricolari wireless al prezzo più basso di sempre. Se vuoi il meglio senza fare rinunce non perdere questa fantastica offerta.

Sony WF-C700N: design innovativo e audio spettacolare

Sony WF-C700N sono stati progettati per garantire il massimo del comfort e nello stesso tempo ottimizzare l'audio. Infatti, grazie al suo particolare design, si infilano nelle orecchie garantendo un ottimo isolamento acustico e non dando fastidio in alcun modo. Le potrai tenere per moltissimo tempo senza nessun problema.

Scaricando l'app dedicata avrai la possibilità di potenziare i bassi e personalizzare l'audio come desideri. In questo modo puoi adattarti a ciò che stai ascoltando. Potrai goderti un'esperienza eccellente anche per fare chiamate grazie alla riduzione del rumore. Le puoi indossare per fare sport dato che sono resistente all'acqua con certificazione IPX4 e hanno una super batteria in grado di durare per circa 7 ore con una sola ricarica e fino a 15 ore grazie alla custodia.

Approfitta anche tu di questa incredibile occasione. Dato che potrebbe sparire da un momento all'altro vai adesso su Amazon e acquista i tuoi Sony WF-C700N a soli 94,99 euro, invece che 129,99 euro. Se completi l'ordine subito li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

