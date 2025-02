Sony WF-C700N: connessione multipoint e cancellazione del rumore (-50%)

Fai un colpaccio e portati a casa delle cuffiette Bluetooth fantastiche, dotate di moltissime tecnologie innovative e di un design molto ergonomico spendendo molto meno. Vai immediatamente su Amazon e aggiungi al tuo carrello Sony WF-C700N a soli 64,75 euro, invece che 129,99 euro.

Ebbene sì, non è uno scherzo e nemmeno ci sono errori ma uno sconto bello grosso che taglia il prezzo a metà e ti fa risparmiare tantissimo. Con questi auricolari wireless dal desigm minimal puoi ascoltare la tua musica preferita anche in ambienti rumorosi senza nessun problema. Hanno inoltre la connessione multipoint e la resistenza all'acqua.

Sony WF-C700N a metà prezzo: una favola

Non ci sono dubbi, a questa cifra le cuffiette Bluetooth Sony WF-C700N nono da prendere all'istante, senza pensarci un attimo di più. Grazie al loro design studiato per essere il più discreto possibile, una volta che le hai indossate praticamente non si vedono nemmeno. E garantiscono il massimo del comfort. Inoltre offrono un audio deciso e con basssi profondi per un coinvolgimente maggiore e sono resistenti all'axqua con certificazione di grado IPX4.

La cancellazione del rumore ti permette di usarle tranquillamente in qualsiasi posto senza che nessuno ti disturbi e questo ti permette sia di ascoltare la musica che di fare chiamate. Le puoi collegare a più dispositivi contemporaneamente per passare da uno all'altro in attimo e mantengono una connessione stabile e senza latenza. Ultima cosa, non certo di meno iportanza, l'autonomia di ben 15 ore e con 10 minuti di ricarica avrai un'altra ora di ascolto.

Una delle migliori offerte di oggi, per cui non attendere ooltre. Fiondati su Amazon e acquista le tue Sony WF-C700N a soli 64,75 euro, invece che 129,99 euro. Completa l'ordine adesso e le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.