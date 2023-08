Sony WF-C700N: auricolari wireless senza paragoni al 38%

Se vuoi acquistare degli auricolari wireless di ottima qualità senza fare sacrifici allora non perdere questa occasione che trovi solo su Amazon. Metti subito nel tuo carrello Sony WF-C700N a soli 79,99 euro, invece che 129,99 euro.

Lo sconto del 38% di questa promozione ti permette di risparmiare ben 50 euro totale, il prezzo più basso di sempre. Queste cuffiette Bluetooth sono resistenti all'acqua, hanno una batteria enorme e si ricaricano rapidamente. Godono della cancellazione del rumore, della connessione multipoint e hanno un suono meraviglioso. A questo prezzo un vero best buy.

Sony WF-C700N al minimo storico su Amazon

Partendo dal design, piccolo e leggero, queste cuffiette Bluetooth regalano un'esperienza eccezionale. Grazie comodi inserti in silicone si adattano perfettamente alle orecchie senza dare fastidio e isolando bene rumore. Tra l'altro in confezione ne troverai di diverse misure. Anche la custodia è molto compatta e leggera così la puoi tranquillamente tenere in tasca.

Grazie alla cancellazione del rumore potrai ascoltare la tua musica preferita senza distrazioni e nello stesso tempo anche le chiamate saranno perfette. I microfoni interni captano la tua voce e la restituiscono forte e chiara. La connessione stabile e inoltre è multipoint, quindi potrai accoppiare contemporaneamente due dispositivi e passare da uno all'altro in un attimo. Sono resistenti all'acqua con certificazione di grado IPX4 e hanno una batteria incredibile che regala 15 ore di autonomia.

Devi proprio essere veloce perché a una cifra del genere le vorranno tutti e quindi le unità disponibili spariranno da un momento all'altro. Prima che questo avvenga dirigiti su Amazon e acquista i tuoi Sony WF-C700N a soli 79,99 euro, invece che 129,99 euro. Se completi l'ordine adesso li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.