Sony WF-C500: cuffiette wireless SPAZIALI al 40% in MENO

Hai deciso di acquistare delle cuffiette wireless che garantiscano un ottimo audio e il massimo del comfort senza spendere troppo? Allora dai un'occhiata a questa offerta spettacolare. Vai subito su Amazon e aggiungi al tuo carrello Sony WF-C500 a soli 59,99 euro, invece che 99,99 euro.

Goditi questo sconto del 40% che ti permette di risparmiare ben 40 euro sul totale. Con questi auricolari Bluetooth vai sul sicuro perché sono una garanzia. Offrono un'ottima durata della batteria e sono anche resistenti all'acqua. Hanno un design ergonomico e innovativo che garantisce un ottimo isolamento acustico e non danno fastidio anche tenendole a lungo.

Sony WF-C500: auricolari wireless a prezzo wow

È chiaro che a questo prezzo le vorranno tutti quindi devi essere veloce a completare l'acquisto. Sony WF-C500 hanno un design In-ear molto confortevole con degli inserti silicone che si adattano perfettamente all'orecchio. Sono piccolissimi e molto leggeri. Anche la custodia è molto compatta e la puoi tranquillamente infilare in tasca.

Sono dotate della tecnologia DSSE che migliora qualsiasi audio, anche quelli più datati. E potrai personalizzare l'equalizzazione delle cuffiette con l'app dedicata. Il chip Bluetooth mantiene una connessione stabile e senza latenza. Sono resistenti all'acqua con certificazioni di grado IPX4 e quindi le puoi usare anche per fare sport. Parlando invece di autonomia, sono in grado di durare per 10 ore con una singola ricarica e per 20 ore totali grazie alla custodia.

Non c'è tempo da perdere perché questa offerta è troppo allettante per durare ancora molto. Quindi prima che scada vai su Amazon e acquista le tue Sony WF-C500 a soli 59,99 euro, invece che 99,99 euro. Se completi l'ordine adesso le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.