Sony WF-C500: auricolari wireless da 100 e lode a prezzo SHOCK (-45%)

Se vuoi degli auricolari per andare sul sicuro, che ti possano garantire un ottimo audio e allo stesso tempo il massimo del comfort, allora dai un'occhiata a questa offerta. Vai adesso su Amazon e metti nel tuo carrello Sony WF-C500 a soli 54,99 euro, invece che 99,99 euro.

Grazie a questo sconto del 45% oggi puoi avere delle cuffiette Bluetooth eccellenti a un prezzo decisamente vantaggioso. Hanno una durata della batteria esagerata, sono comodissimi e leggere. Non temono l'acqua e sono compatibili con gli assistenti vocali. Si associano rapidamente ai tuoi dispositivi e, una volta indossati, sono appena visibile nell'orecchio.

Sony WF-C500: auricolari true wireless meravigliosi

I Sony WF-C500 sono stati progettati con un nuovo design ergonomico che si adatta perfettamente all'orecchio, garantendo un'ottima aderenza. Offrono un eccellente isolamento acustico e sono leggeri e comodi. Li puoi usare per tutto il giorno senza problemi. Anche perché hanno una mega batteria in grado di durare per 10 ore consecutive con una sola ricarica. E poi, grazie alla custodia altre 10 ore, per un totale di 20 ore di autonomia.

La tecnologia Digital Sound Enhancement Engine ripristina gli elementi compressi delle traccie audio restituendo dettagli che altrimenti si sarebbero persi. Il che significa che puoi ascoltare la tua musica preferita riuscendo a percepire ogni singola nota in modo preciso.Volendo puoi anche personalizzare l'audio ed equalizzarlo in base alle tue preferenze con l'app di Sony dedicata. Godono di un'associazione rapida di una connessione senza latenza. Inoltre sono resistenti all'acqua con certificazione IPX4, perfetti per quando fai sport.

Che aspetti il tempo scorre. Se non vuoi rischiare di perdere questa offerta devi essere veloce. Vai adesso su Amazon e acquista i tuoi Sony WF-C500 a soli 54,99 euro, invece che 99,99 euro. Se completi l'ordine adesso li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, per gli abbonati ai servizi Prime.

