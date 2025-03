Sony rimuove 75.000 canzoni deepfake generate dall'AI, i dettagli

Sony ha annunciato di aver rimosso oltre 75.000 brani musicali generati tramite intelligenza artificiale (AI), che imitavano la voce di artisti famosi come Harry Styles e Beyoncé, da diverse piattaforme online. La società ha comunicato questa azione durante una presentazione al governo del Regno Unito, mettendo in evidenza che questa cifra potrebbe rappresentare solo una piccola parte delle canzoni false che circolano nel mondo digitale.

Queste repliche musicali non autorizzate hanno avuto un impatto significativo sul settore musicale, causando danni commerciali diretti a numerosi artisti, inclusi quelli del Regno Unito, come sottolineato da Sony. Il colosso musicale ha agito in risposta alla crescente preoccupazione per l'uso non autorizzato di voci e stili musicali, che, sebbene non possiedano una loro identità fisica, continuano ad essere sfruttati da software di intelligenza artificiale per produrre canzoni fake.

Nel contesto di questa problematica, la Gran Bretagna sta valutando una nuova legislazione sul copyright che permetterebbe alle aziende di intelligenza artificiale di addestrare i loro modelli utilizzando materiale artistico protetto dai diritti d'autore.

Qual è la proposta legislativa

La proposta legislativa prevede che i titolari dei diritti abbiano la possibilità di opt-out, ossia di scegliere di non permettere l'uso delle loro opere, anziché dover dare il permesso esplicito (opt-in). Questa modifica potrebbe comportare un cambiamento radicale nelle modalità di utilizzo delle opere protette da copyright, aprendo nuove dinamiche nella creazione di contenuti tramite l'intelligenza artificiale.

Sony ha espresso forte preoccupazione riguardo la proliferazione dei deepfake musicali, riconoscendo i potenziali danni che queste pratiche potrebbero causare agli artisti e all'intera industria musicale. La rimozione delle canzoni false è parte di un intervento volto a proteggere i diritti degli artisti, cercando di limitare l'uso illegittimo delle loro voci e delle loro caratteristiche musicali.

Questa vicenda solleva interrogativi importanti sul futuro del copyright e sull'impatto che l'intelligenza artificiale potrebbe avere sulla creatività artistica. La decisione che il governo britannico prenderà riguardo la nuova legislazione sul copyright sarà fondamentale per definire il quadro giuridico che regolerà l'uso delle opere protette da copyright nell'addestramento dei modelli di AI.