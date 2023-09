Sony LinkBuds in offerta su Amazon a METÀ PREZZO (50%)

Se metti il turbo oggi puoi fare un vero colpaccio. Ti porti a casa degli auricolari wireless spettacolari a un ottimo prezzo. Dunque vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Sony LinkBuds a soli 89,99 euro, invece che 179,99 euro.

Goditi questa promozione incredibile che ti permette di risparmiare ben 90 euro sul totale grazie a uno sconto del 50%. È veramente un affare perché questi auricolari wireless sono di qualità superiore. Godono di un ottimo audio, una connessione multipoint, grande autonomia e resistenza all'acqua. Da non perdere per nessun motivo.

Sony LinkBuds: auricolari Bluetooth speciali a prezzo wow

L'innovativo design di queste cuffiette wireless le rende uniche nel loro genere. Hanno una forma ad anello che garantisce una vestibilità perfetta ed ergonomica. La stabilità è ottima e in confezione trovi 5 taglie diverse di inserti per trovare la misura per te. Le cuffiette pesano solo 4 grammi e anche la custodia è molto leggera, appena 31 grammi.

Godono della connessione multipla per cui puoi associarli a più dispositivi e passare da uno all'altro rapidamente. Potrai controllare i tuoi brani musicali, il volume e gli assistenti vocali con un semplice tocco davanti all'auricolare, non dovrai nemmeno toccarlo. Inoltre sono perfetti per fare sport dato che sono resistenti all'acqua con certificazione di grado IPX4. E poi hanno una super batteria in grado di durare per 17,5 ore e in soli 10 minuti avrai altre 1,5 ore di ascolto.

Fai presto perché questa è davvero un'occasione più unica che rara. Quindi prima che tutto finisca e il prezzo torni alla normalità vai su Amazon e acquista le tue Sony LinkBuds a soli 89,99 euro, invece che 179,99 euro. Se completi l'ordine adesso le riceverai a casa tua senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.