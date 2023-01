Sony: cuffie wireless over-ear MERAVIGLIOSE al 37% in MENO

Se ti piace ascoltare la buona musica anche quando viaggi in modo da non perderti nulla allora devi assolutamente dare un'occhiata a questa offerta di Amazon. Metti subito nel tuo carrello le cuffie wireless Sony a soli 94,90 euro, invece che 150 euro.

Questo è davvero un ottimo sconto, anche perché siamo di fronte a un prodotto di altissima qualità. Con queste cuffie riuscirai ad ascoltare la musica in un modo veramente immersivo. Poi hanno un design ergonomico che ti permette di usarle per molto tempo senza fastidi. Anche la batteria è veramente eccezionale, ti consentirà di usarle per tantissimo tempo e di ricaricarle velocemente.

Sony: le cuffie wireless più belle a un piccolo prezzo

Queste cuffie wireless over-ear sono dotate di morbidi padiglioni ovali che non stringono ma isolano perfettamente il suono. Così potrai godere della tua musica senza che nessuno ti disturbi. Hanno un archetto regolabile e dei comodi pulsanti sul padiglione che ti permetteranno di cambiare le tracce musicali o eventualmente di rispondere alle chiamate in arrivo.

Parlando proprio di quest'ultime, grazie al microfono incorporato, sarai in grado di fare ottime chiamate. Non solo potrai ascoltare chi parla in modo chiaro ma anche la tua voce sarà restituita nitida e forte. Possiedono la tecnologia Bluetooth 5.0 che offre una connessione stabile con tutti i dispositivi, senza nessuna latenza. Possiedono una batteria enorme in grado di durare fino a 35 ore di riproduzione. In più potrai ricaricarle velocemente soli 10 minuti per un'altra ora di ascolto.

Non c'è dubbio che a un prezzo del genere bisogna proprio fare in fretta. Dato che le unità disponibili non sono molte vai adesso su Amazon e acquista le tue cuffie wireless Sony a soli 94,90 euro, invece che 150 euro. Per gli abbonati ad Amazon Prime la consegna è gratuita e veloce su tutto il territorio nazionale.

